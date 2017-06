Stefano Magnasco fue ofrecido a Boca Juniors

A la espera de refuerzos, Universidad Católica continúa realizando la pretemporada en Marbella. Tras el arribo de Branco Ampuero, Mario Salas busca dos incorporaciones y descarta interés en la posición de Nicolás Berardo, quien suena con fuerza en la precordillera.

El plantel cruzado compuesto por 25 jugadores se alista para el debut en Copa Chile y la Supercopa del 23 de julio frente a Colo Colo. Dentro de la lista hay cinco juveniles que buscan su opción de meterse en el equipo para el torneo de Transición.

Tras los rumores que vinculan a Berardo con los cruzados, Mario Salas señaló: "No me gusta referirme a nombres propios. En el puesto de lateral izquierdo no estamos buscando, sí en la contención y estamos viendo algunas posibilidades. En el puesto de Berardo no estamos viendo opciones".

Aún así, hay varios nombres rondando en la precordillera. Uno de ellos es Gonzalo Castellani (29), quien terminó su préstamo con Defensa y Justicia, y termina contrato con Boca Juniors, por lo que queda como jugador libre.

Además, en la búsqueda de un reemplazo para Enzo Kalinski, otro de los nombres ofrecido a la UC fue Santiago Romero, jugador de Nacional de Uruguay, que tuvo un paso por Deportes Iquique en la temporada 2013-2014.

Por otro lado, según pudo averiguar ADN Deportes, Stefano Magnasco fue propuesto a Boca Juniors. Representantes buscan ubicar al lateral derecho en el campeón del fútbol trasandino.