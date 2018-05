Stefan Pino y convocatoria a la Roja: "Fue un remezón en mi cabeza y en mi corazón"

El delantero de Melipilla, Stefan Pino, conversó con Los Tenores a raíz de su convocatoria al microciclo de la selección chilena, indicando que fue una total sorpresa y una felicidad inmensa para su vida.



"La verdad es que no lo pensé nunca, porque sí me había dicho el CDF algo en alguna entrevista, pero nunca lo pensé. El presidente (de Melipilla, Leonardo Zúñiga) me llamó y me dijo que le llegó una carta, de que había sido nominado y fue un remezón en mi cabeza y en mi corazón", sostuvo.



Pino añadió acerca de la experiencia que "hay que tomarlo de buena manera, con tranquilidad y es el primer paso de algo bueno que quizás se me viene. Estoy muy contento".



Con respecto a la llamada, el ariete cree que "voy a aprender de muchos jugadores, con mucha experiencia. Soy nuevo en los llamados y la verdad es que uno está dispuesto a aprender todo, del profe, de los compañeros".