Soteldo y su inminente arribo a la U: "Contento porque voy a jugar otra vez Copa Libertadores"

Yeferson Soteldo arribó este miércoles a Santiago y conversó sobre su inminente llegada a la U en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.



"Estoy esperando a que los clubes terminen de hacer lo que están haciendo. Yo estaré pendiente para ver. Estoy tranquilo y haré lo que ellos me digan", dijo en un principio.



El exvolante de Huachipato manifestó sus ganas de seguir su carrera en el país: "El torneo chileno me gustó, me adapto mucho al juego. Me gustaría quedarme uno o dos torneo más para seguir afianzándome como jugador".



Además, descartó un supuesto interés desde México por quedarse con sus servicios: "A mí representante no le llegó nada del Necaxa".



Pese a no querer revelar detalles, se le escapó que su llegada a la U ya es un hecho y reveló sentirse "contento, porque voy a jugar otra vez Copa Libertadores y es lindo llegar a un club grande".



"Mi representante junto al club decidieron y yo le dejo todo a lo que ellos digan. Creo que escogieron la mejor decisión de todas", agregó el venezolano de 20 años.