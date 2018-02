Soteldo y su dieta en la U: "Tengo que bajar un poco de peso y subir en masa muscular"

Plena confianza tiene el venezolano Yeferson Soteldo sobre el desempeño que tendrá Universidad de Chile en la fase grupal de la Copa Libertadores.

"Queremos llegar lo más lejos posible, tengo confianza de que sí vamos a clasificar, tenemos un grupo (5) muy complicado, así lo vemos nosotros, pero ellos también lo ven así, porque ven la plantilla que tenemos", dijo.

La U comparte bombo con Racing de Avellana, Cruzeiro y un clasificado de la fase previa del certamen.

Soteldo, asimismo, dijo que con el paso de los días "me siento cómodo, no he puedo jugar con (Mauricio) Pinilla, pero me entendí mucho con (Ángelo) Araos, (Nicolás) Guerra y (Jean) 'Bose'. Estoy aprendiendo de él, todavía estoy joven y espero seguir aprendiendo de los grandes de acá".





"Físicamente estoy mejor de lo que llegué, futbolísticamente entendiéndome mejor con mis compañeros. Ellos saben cuál es mi capacidad y yo entendiendo la de ellos", afirmó.

Consultado sobre su sobrepeso, Soteldo desdramatizó la situación, reconociendo que "uno viene de un equipo como Huachipato, que es bueno, pero acá hay un poco más de exigencia. La U es un equipo grande, si ven un detalle hay que mejorarlo. Tengo que bajar de peso y subir masa muscular para que todo se sume a mi juego, soy pequeño y tengo que aprovechar eso".

"Me gusta moverme por todo el frente de ataque. Me gusta arrancar por izquierda aunque sé manejar muy bien también el perfil derecho, que es mi pierna, pero me siento cómodo por cualquiera de las dos bandas", concluyó.