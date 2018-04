Soteldo y reto de sus compañeros: "No me gusta responder porque puede haber choques"

Fue, quizás, su mejor partido en Universidad de Chile. "Con Racing me sentí con más confianza", dijo Yeferson Soteldo, reiterando su confianza en que "este grupo está para pelear".

"Después del partido (empate 1-1) quedamos tranquilos. Ahora nos concentraremos en estos partidos, después en la Copa (Libertadores). Sabemos que Cruzeiro no será fácil, pero primero estamos enfocados en Curicó (sábado 17:30 horas)", señaló.

Consultado sobre los retos que recibe de sus compañeros, Soteldo sostuvo que "me acostumbré acá, a Bose, David, ya los conozco. Sé que son así y fuera de la cancha son personas extraordinarias".

"En la cancha es normal, no soy de responder, porque no me gusta. A veces tienen razón, no sé si a veces no la tienen, pero no me gusta responder porque después puede haber choques con el partido y las pulsaciones a mil", manifestó.

Soteldo, asimismo, tuvo palabras para el duelo de Colo Colo ante Delfín, señalando que "le deseamos suerte desde acá, porque sabemos que si gana, no sólo es bueno para ellos, sino para el país".

¿Comparación con Lionel Messi? "No he dicho que soy Messi, las palabras salieron de él (Ángel Guillermo Hoyos). Me comparo con Soteldo. Admiro a Messi, pero me gusta que la gente admire al Soteldo venezolano", recalcó.