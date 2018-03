Soteldo y debut en la Copa: "Si llegas a hacer una buena actuación te puedes ir a Europa"

"Tranquilo, porque hay un grupo muy bueno y sé que llegaremos muy lejos en la Copa (Libertadores)". Así vive Yeferson Soteldo las horas previas al debut de Universidad de Chile ante Vasco da Gama en el Grupo 5 de Río de Janeiro.

En diálogo con Los Tenores, el venezolano dijo que el plantel ya está concentrado "porque será un partido muy difícil. Debemos jugar con inteligencia y salir a ganar que es lo primordial".

"Sabemos que tenemos equipo para jugar este partido y ganarlo, que es lo más importante, tranquilo y ansioso para que empiece ya (...) Hay ansiedad de querer jugarlo ya, hay equipo para ganar cualquier partido, eso me tiene tranquilo", afirmó.

En ese sentido, Soteldo destacó que "lo importante es la unión que se está viendo en el grupo y que hace que adentro de la cancha todo sea más fácil".

"Desde que llegue a la U vi a un equipo muy unido y alegre, y eso me tuvo muy tranquilo, porque sabía que en cualquier momento sería parte de ese grupo. Me acogieron como uno más de la familia y todo se ha mantenido hasta ahora y esperamos que siga así hasta final de torneo", agregó el seleccionado venezolano.





Soteldo aseguró que ante Vasco la U debe "salir a ganar, porque tenemos la calidad para hacerlo, con jugadores que son campeones de América".

"Uno siempre quiere aspirar a más. La Copa te puede dar ese salto a un equipo más grande de Europa, es lo que uno sueña, pero eso fluye solo. Hay que pensar primero en el equipo y después todo sale solo. Si llegas a hacer una buena actuación te puedes ir a un equipo grande de Europa", avizoró.

El seleccionado venezolano, asimismo, reveló el estilo musical que escucha antes de los partidos: la salsa choke.

"Para mí, desde que la escuché de amigos colombianos, es una música que me da energía para salir al partido con todo. Trato de escuchar música que me active, me identifico mucho porque soy un jugador muy alegre (...) Escucho Bad Bunny y la Salsa Choke, son buenas para activar y para bailar", comentó Soteldo.