Soteldo: "Sería lindo jugar en Colo Colo o la U, ya que tienen muy lindos estadios"

El venezolano Jeferson Soteldo es una de las grandes figuras que tiene hoy por hoy el fútbol chileno, donde a pesar de estar con Huachipato en la medianía de la tabla, se las ha arreglado para destacar en la mayoría de los encuentros del Transición.

Sobre su determinación de permanecer en el cuadro acerero después de disputar el Mundial Sub 20 junto a Venezuela, aseguró que "fue importante la decisión que tomé en quedarme. Es muy importante para mí hacer cosas trascendentes como lo he realizado en Huachipato y estoy muy feliz por lo que he conseguido en el equipo".

Consultado sobre cómo se están preparando para el duelo ante Colo Colo este sábado, sostuvo: "Estamos ansiosos esperando el partido ante ellos. Jugar con los grandes te motiva bastante, porque lo ve todo el país y es lindo jugar ante un estadio lleno, como seguramente será el sábado".

"Es un equipo muy complicado, que tiene jugadores de gran experiencia y te pueden finiquitar en cualquier momento. Nosotros tenemos que plantarnos bien en la cancha, si no Colo Colo nos va a pintar la cara", agregó sobre los albos.

Sobre su futuro, el volante manifestó que "han llamado y preguntado por mí, pero yo hablaré sólo cuando termine el campeonato. Mi futuro lo analizaré después, pero eso lo verá mi representante, porque confío mucho en él y sé que me buscará un buen equipo".

"No estoy al tanto de lo que pasará con mi futuro, sé algo de Colo Colo, pero sólo eso. No tengo nada concreto", añadió.

Finalmente, Soteldo reconoció que le seduce mucho llegar a uno de los grandes del país, aunque sorprendió revelando el por qué.

"Sería lindo jugar en Colo Colo o la U, ya que tienen muy lindos estadios y todos los ojos están puestos en esos equipos. Llegar ahí sería importante", cerró.