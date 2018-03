Soteldo: Hoyos me dice que tengo características de Messi

En conversación con CDF, el volante de Universidad de Chile, Yeferson Soteldo, comentó el tipo de trato que recibe por parte de Ángel Guillermo Hoyos, estratega de los azules.



"Él es muy amigo de Messi, siempre me dice que tengo estas características. Siempre trata de enseñarme cosas, como él también guió al 'Enano'", afirmó.



Soteldo recalcó este tipo de relación, ya que "si él pudo ayudar a un jugador como Messi, el mejor del mundo, me puedo ver en ese espejo y dejarme llevar para que me haga un mejor jugador y una mejor persona, que es lo más importante".