Sorteo Europa League: Arsenal enfrentará al Ostersunds de Suecia

Si bien el fútbol es un deporte donde compiten 11 contra 11 en igualdad de condiciones, es innegable que el Arsenal de Alexis Sánchez tuvo un sorteo favorable en los 16° de final de la Europa League.

Los pupilos de Arsene Wenger enfrentarán al Ostersunds de Suecia, cuadro que sorprendió en el Grupo J al obtener el mismo puntaje del Athletic de Bilbao en la primera posición.

El elenco escandinavo dejó en el camino de la fase de grupos al Hertha de Berlin y el Zarya Lugansk del fútbol ucraniano.

En la segunda fase de la Europa League, habrán varios partidos atractivos: Lyon - Villarreal; Napoli - RB Leipzig; Spartak de Moscú - Athletic de Bilbao; y Borussia Dortmund - Atalanta. Revisa a continuación las llaves:

The official result of the Round of 32 #UELdraw!



Most exciting tie? 🤔 pic.twitter.com/166NCzW7wq