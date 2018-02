Sorteo de Europa League: Milan y Arsenal protagonizarán electrizante llave

Un electrizante choque tendrá lugar en los octavos de final de la Europa League, tras el sorteo realizado este viernes 23 de febrero.

El Milan de Genaro Gattuso recibirá al Arsenal en el Estadio San Siro el próximo jueves 8 de marzo en la ida, para luego visitar al cuadro londinense el 15 del mismo mes.

El último enfrentamiento entre ambos fue por los octavos de final de la Champions League 2011/12, cuando los rossoneri lograron remontar un 3-0 en Londres y ganaron por 4-0 la vuelta en Italia.

En aquella ocasión se cobraron venganza de la Champions del 2007/08, cuando la escuadra londinense eliminó en la misma fase a un equipo que contaba entre sus figuras a Andrea Pirlo, Paolo Maldini, Filippo Inzaghi, Kaká y el propio Gatusso.

Sin embargo, la estadística favorece a los gunners. De los cinco partidos disputados entre ambos, hay dos triunfos para los cañoneros, una victoria para el Milan y dos empates.

Otros duelos que destacan en el certamen continental son el Olympique de Marsella ante el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid frente al Lokomotiv de Moscú y el Borussia Dortmund contra el mítico Salzburg de Austria.

The official result of the Round of 16 #UELdraw!



