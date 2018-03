Sorteo de cuartos de final de Champions League

El resultado del sorteo de los cuartos de final de la Champions League reveló los cruces entre los ocho mejores equipos de Europa.

El choque más electrizante lo protagonizarán el líder de la Serie A italiana, Juventus, contra el vigente campeón, Real Madrid.

Por otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola y Claudio Bravo se medirán con uno de los equipos que lo pudo derrumbar en la Premier League: El Liverpool.

Las otras dos llaves enfrentarán al Barcelona con la Roma y el Bayern Múnich de Arturo Vidal contra el Sevilla.

The official result of the #UCLdraw.



Predict the final... 🤔 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK