Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League y hubo suerte dispar para los chilenos.

El Manchester United de Alexis Sánchez deberá enfrentar al PSG de Neymar y Mbappé.

Por otro lado, el Barcelona de Arturo Vidal deberá hacer lo propio contra el Lyon.

Entre los partidos más atractivos de la serie, está la Juventus de Cristiano Ronaldo ante el Atlético de Madrid y el Liverpool frente al Bayern Múnich.

Revisa a continuación todas las llaves de la serie:

