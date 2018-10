Sorpresa total: Alexis Sánchez será titular en Champions ante el Valencia

José Mourinho vuelve a sorprender. Después de que se dijera que Alexis Sánchez ni siquiera sería citado para el partido de Champions League entre Manchester United y el Valencia, el entrenador luso cambió de parecer y el chileno no sólo será parte del pleito, si no que lo hará en el once titular.

Las relaciones entre el DT y el ariete estaban cortadas hace rato, pero esta noticia indica que parecen ir mejorando, ya que el luso vuelve a confiar en Alexis para que juegue desde el primer minuto en el máximo torneo europeo.

De esta forma, el tocopillano tendrá una nueva oportunidad de demostrarle a todos su valía y que puede ser un jugador de temer en el United.

LA FORMACIÓN DE LOS "DIABLOS" ROJOS PARA MEDIRSE ANTE EL VALENCIA