Sorprenden a técnico de Bolivia golpeando a un trabajador

El técnico de la selección boliviana, Mauricio Soria, se encuentra inmerso en un escándalo de proporciones, luego de ser sorprendido golpeando a uno de sus trabajadores de su casa.

En las imágenes se aprecia al estratego totalmente descontrolado, mientras insulta y le propina golpes a Manuel Talamani, quien trabajaba en su vivienda. Situación que le podría costar su salida del conjunto altiplánico.

El propio agredido relató lo sucedido dentro del hogar de Soria. "Él vino y me dijo 'por qué no cerró bien aquí. Mira el charco de agua'. Yo le dije no me hable así. Y me respondió 'yo te hablo como me de la gana porque vos eres un empleado de mierda'. Y ahí llegó y me pateó. Y yo no me iba a quedar de brazos cruzados y ahí nos dimos y yo le pegué en un ojo. Luego me comenzó a amenazar, que me iba a matar. Ahí se sacó el cinturón y me empezó a pegar con la hebilla", relató Talamani a los medios bolivianos.