Sonidista uruguayo que se enfrentó con Sampaoli reveló intercambio de insultos

En la última fecha de Eliminatorias, Argentina consiguió un empate sin goles ante Uruguay en el Centenario y Jorge Sampaoli se mostró satisfecho por el rendimiento de la Albiceleste.



Sin embargo, el ex DT de la Roja tuvo un entrevero con un sonidista que no pasó inadvertido para las cámaras de televisión. El programa Locos x el Fútbol de radio Del Sol contactó al otro protagonista llamado Ramiro Silva y reveló detalles de la discusión.



"Cuando vino con la U. de Chile pasó lo mismo. Con Chile ya se había puesto medio 'bobo'. Arrancó el partido y le pega una patada al micrófono. Mi compañero va y lo levanta, después a los 5 o 10 minutos de vuelta lo mismo", dijo Silva.



Posteriormente Sampaoli vuelve a botar el micrófono. "A la segunda voy yo. Le dije: 'No me tocás el micrófono nunca más enano 'chupapija'. Después me dice que me va a cagar a trompadas y le contesté: ¿A quién vas a cagar a trompadas?", agregó.



Por último repasó al DT y lo trató de vende humo: "Que venda el humo que tenga que vender, el circo que tiene que hacer, pero déjame laburar".