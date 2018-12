Solskjaer sobre Alexis: 'Depende de él ganarse una oportunidad'

Alexis Sánchez regresó a los entrenamientos del Manchester United, elenco en el que volvería a jugar en los próximos días.

Ole Gunnar Solskjaer, técnico interino de los "Red Devils", adelantó qué espera del "Niño Maravilla".

"He hablado con varios jugadores, incluyendo Alexis, para mantenerlos enfocados, pero ellos son los que tienen que demostrar en la cancha. Yo les he dado algunos consejos, pero siempre he sido así", apuntó.

En esa misma línea, el exdelantero dijo que "depende de él ganarse una oportunidad, como siempre pasa en el fútbol. Lo importante está dentro de la cancha, tiene que disfrutar ser parte de este club".

La vuelta del seleccionado nacional puede darse el miércoles, cuando visiten al Newcastle United en la Premier League.