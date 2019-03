Solskjaer es confirmado como DT del Manchester United

El Manchester United finalmente anunció la continuidad de su DT interino, Ole Gunnar Solskjær, quien firmó su renovación como entrenador permanente del club por los próximos tres años.

En conversación con el sitio oficial del club, el noruego afirmó que "desde el día que llegué, me he sentido en casa en este club especial".

Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de los Red Evils, Ed Woodward, sostuvo que "desde que asumió como técnico interino en diciembre, los resultados de Ole hablan por sí solos".

