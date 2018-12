Simone Biles reveló las secuelas que le dejaron los abusos sexuales del 'depredador de la gimnasia'

El médico Larry Nassar fue condenado este 2018 a una pena de 40 a 175 años de cárcel, tras ser declarado culpable por reiterados abusos sexuales contra más de 350 jóvenes gimnastas estadounidenses.

Y una de ellas fue la multicampeona olímpíca Simone Biles, quien en entrevista con el programa "Good Morning América" de la cadena ABC, reveló las secuelas que le dejaron los abusos de Nassar.

"Ahora estoy tomando medicinas contra la ansiedad porque he tenido muchos altibajos a lo largo del año, intentado averiguar qué es lo que fallaba", comenzó explicando la deportista norteamericana.

En esa línea, admitió ir a terapia con "regularidad" y sostuvo que "no es fácil, pero gracias a que las personas que me rodean son de las mejores, es un poco más fácil".

Finalmente, la medallista olímpica sostuvo: "Ha habido muchas cosas que me han convertido en la persona que soy hoy y me siento más fuerte. Siento que este año me dio una voz y yo intenté encontrar mi voz para emplearla de la mejor y más positiva forma posible".