Sifup fue al CDA en apoyo a Pizarro y reiteró llamado a prohibir ingreso a dirigente de Wanderers

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, se hizo presente en el Centro Deportivo Azul, para manifestar (en nombre del organismo) el apoyo a David Pizarro, tras las incitaciones al odio en su contra en la antesala del encuentro de los laicos ante Wanderers.



El arquero reparó principalmente en la actitud mostrada por Pedro Cordero, director de la corporación del cuadro de la Quinta Región, indicando que promueve la violencia.



"Repudiamos este tipo de actitudes, del dirigente en particular, puesto que este tipo de acciones no ayuda al fútbol y lo perjudican en todo sentido", afirmó.



Marín reiteró que "hemos pedido que el dirigente no tenga ingreso al estadio, pero queda en manos de Wanderers. Apoyamos a David (Pizarro) y que el espectáculo sea lo mejor. Esperamos que no haya alguna represalia en contra de David".