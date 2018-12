Sifup en picada contra Moreira tras la crítica que le hizo a Salas por hablar del conflicto mapuche

En su primera rueda de prensa como director técnico de Colo Colo, Mario Salas entregó algunos conceptos de su modo de ver el fútbol y además se refirió a la actualidad en Chile.

El entrenador se tomó un tiempo para hablar del conflicto mapuche y del homicidio del comunero Camilo Catrillanca.

"El pueblo mapuche merece un estatus distinto y una posición distinta a la que tienen en nuestra sociedad. Esto parte por un tema cultural y educacional, no en el pueblo mapuche, sino en todos nosotros, los chilenos", manifestó.

En esa línea, Salas sostuvo que los pueblos originarios "tienen un reconocimiento que en el pueblo peruano se hace patente y a diario. Aquí también lo deberían tener".

Tras ello, el estratego de los albos terminó recibiendo una dura crítica del senador Iván Moreira, quien a través de su cuenta de Twitter lo increpó.

"Señor Salas, su función en Colo Colo es entrenar al equipo y sacarlo del mal momento en que se encuentra. No opinar de la contingencia política", lanzó.

Senador @ivanmoreirab: “Señor Salas, su funcion en colo colo es entrenar al equipo y sacarlo del mal momento en que se encuentra. No opinar de la contingencia política”. @Emol @biobio @latercera pic.twitter.com/FPPZvKIhDt — Prensa Senador Moreira (@prensamoreira) 20 de diciembre de 2018

Pero la polémica no acabó ahí, ya que el Sifup salió en defensa del DT y del rol que implica estar ligado al fútbol profesional en Chile, y le mandó un mensaje de vuelta al parlamentario.

"Senador @ivanmoreirab El fútbol representa al pueblo y su cultura. Genera integración y no distingue clases sociales. Un oficio para opinar y aportar. Si usted piensa eso, luego no usen al fútbol con intereses electorales.Esta vez, no nos vamos a referir a lo que Ud debe hacer".