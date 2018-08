Sifup emite comunicado en defensa de Mauricio Pinilla y lo declara jugador libre

El Sifup emitió un comunicado este jueves en defensa de Mauricio Pinilla, quien se quedó sin club el martes pasado, luego del fallido retorno a la Universidad de Chile.



Desde el organismo acusaron un despido injustificado por parte de los azules y detallaron los sucesos desde la polémica salida del delantero de la concentración en Antofagasta a un día del partido ante los pumas.



Según el escrito, la U aceptó que Pinilla abandonara la concentración para negociar con Colón, pero deja en claro que no existía ningún contrato firmado con los sabaleros a diferencia del vínculo con los azules, el cual "se mantenía vigente".



"En este contexto, y sin existir ningún contrato de trabajo entre Colón y el jugador, pues las negociaciones no estaban cerradas, el gerente deportivo de los azules, Ronald Fuentes, dice con fecha 27 de julio pasado, públicamente, que Pinilla ya no es más jugador del club, información que fue desmentida prontamente por nuestro asociado" dice el comunicado.



Además, el Sifup señala que Pinilla les reveló que las negociaciones con el club trasandino no prosperaron porque "fueron modificadas unilateralmente algunas de las condiciones del eventual contrato de trabajo que suscribiría y no hubo acuerdo en otros puntos relevantes".



Ante esto, el delantero se presentó el 30 de julio a las prácticas en el CDA, pero "fue impedido de entrenar sin que hubiese existido una justificación legal para actuar de esa forma".



Por último, desde el sindicado de futbolistas aseguran que tras el despido del jugador, "los Derechos Federativos y Económicos dejaron de pertenecer a Universidad de Chile, adquiriendo el jugador consecuencialmente su libertad de acción".