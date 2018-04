Sifup denunció prácticas antilaborales y "nefastas" de Palestino contra cuatro jugadores

El Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales (Sifup) dio cuenta de una serie de irregularidades y prácticas "nefastas" en el cuadro de Palestino, con respecto a la salida de tres jugadores, quienes fueron despedidos de manera anticipada e injustificadamente.



A través de un comunicado, se detalla que Marcos González, Sebastián Toro, Diego Díaz y Luis Díaz fueron desvinculados, a pesar de tener los dos primeros un contrato hasta el término de la temporada 2018, mientras que los otros mantenían una relación contractual hasta fines de 2020.



No solo esta situación fue dada a conocer, sino que también la salida anticipada involucraba no pagar los meses que les restaban de vínculo a los futbolistas, cuyo argumento se basaba en una cláusula que se encontraba en sus anexos de contrato y que señalaba la facultad unilateral para que palestino pusiera fin a los contratos de jugadores.



El Sifup acusó que el punto contradice absolutamente el plazo de duración de los contratos, reservando además una facultad arbitraria. Una situación que es insólita para la entidad, puesto que ningún club establece cláusulas de este tipo, siendo además registradas por parte de la ANFP.



Ante tal escenario, los jugadores demandaron a Palestino frente a los Tribunales Laborales, logrando el pago de una suma de dinero que dejó conforme a los afectados. Sin embargo, una situación no menos grave fue la que vivió Luis Díaz, quien firmó por Deportes Iberia.



De acuerdo al Sifup, el gerente deportivo de los árabes, Roberto Kettlun, llamó a personeros del elenco de la Región del Biobío a modo de amenaza, indicándoles que si registraban al jugador, cobrarían los derechos de formación por los seis meses que estuvo inscrito en los registros del fútbol joven del cuadro de La Cisterna.