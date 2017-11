Siete jugadores abandonarían Colo Colo tras el término del Transición

A falta de tres partidos para el término del Transición, hay varios nombres que podrían continuar su carrera lejos de Colo Colo.



Según información de ADN, siete jugadores albos partirían a préstamo, donde el caso más emblemático sería el de Gonzalo Fierro, quien pasó de ser capitán del Cacique a prácticamente no ser citado.



Además, Cristofer Gonzales retornaría a Perú en búsqueda de minutos y los exjugadores de Huachipato Brayan Véjar y Andrés Vilches partirían a préstamo. Marcos Bolados tomaría el mismo camino que sus compañeros tras sufrir una nueva lesión que lo tendrá alejado de las canchas.



Por otro lado, Ramón Fernández, que perdió protagonismo luego del arribo de Jorge Valdivia, suena en O'Higgins y Santiago Wanderers para la próxima temporada. Mientras que Octavio Rivero ya tuvo una disputa con Blanco y Negro para partir a mitad de año y haría efectiva esa opción cuando finalice el torneo.



El asesor de la Comisión de Fútbol de Colo Colo, Raúl Ormeño, no quiso ni afirmar ni desmentir la información: "No hay nada de los refuerzos, porque hablar de ese tipo de cosas perjudica la interna del plantel".