Shakhtar Donetsk pone fin a la racha invicta del Manchester City

El Manchester City de Claudio Bravo (que estuvo en la banca) terminó con su largo periodo en donde no conocía derrotas, puesto que el Shakhtar Donetsk lo derrotó por 2-1 en el cierre del Grupo F de la Champions League.



Desde el 23 de abril de 2017 que el cuadro inglés dirigido por Josep Guardiola no sabía de caídas, pero fue nuevamente en este miércoles que se vio sorprendido, gracias a los goles de Bernard y de Ismaily a los 26' y 32', respectivamente.



Fue sobre el final del encuentro que Manchester City descontó, a través del punto penal y por la ejecución de Sergio Agüero a los 90'+2.



A pesar de la caída, Manchester City no vio peligrar su primer lugar, al sumar 15 puntos, seguido del Shakhtar Donetsk con 12 unidades.