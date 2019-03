Sergio Vargas sobre Gonzalo Jara: "Es indigno que haya vestido la camiseta de la U"

El tenor e ídolo de Universiadd de Chile, Sergio Vargas, criticó duramente las palabras de Gonzalo Jara sobre la U y reconoció que "me dolieron en el alma".

En conferencia de prensa desde San Diego, donde se encuentra concentrada la selección nacional, el zaguero aseguró que "desde que salí a mi actual club, busqué volver a la selección".

"En Estudiantes me reencanté con lo mío. Lo que viví en la U no fue muy bueno. Tomé regularidad y el rendimiento que he tenido me permitió volver a la selección. Era un desafío más atractivo", añadió.

Te puede interesar: Gonzalo Jara: "En Estudiantes me reencanté con lo mío. Lo que viví en la U no fue muy bueno"

Las declaraciones de Jara indignaron a Vargas en el programa Los Tenores de ADN, quien acusó que durante su estadía en el conjunto azul "se exigía el compromiso del jugador, de este jugador que era uno de los principales".

"Que venga a decir que ahora se reencantó porque era un desafío mayor. ¿Y para qué siguió? es indigno que haya vestido la camiseta de la U", disparó.

Luego agregó que "él se declaró hincha de la U y ahora viene a decir que se reencantó con el fútbol y que va a un desafío mayor (...) si acá es de menor exigencia, tendría que haber resaltado y no haber sido el desastre que fue. Eso me calienta".

Superman aseguró que la actitud de Jara "no corresponde, porque la U lo está pasando mal. Han echado entrenadores porque los jugadores no han rendido a su nivel, y él era uno de los jugadores de mayor jerarquía".

"Acaba de renunciar el presidente, pero no por un resultado puntual, por toda la mierda que se viene comiendo la U. Jugadores sin compromiso, que se vayan. Que vayan a ganar su sueldo a otro lugar, pero que no vista la camiseta de la U (...) se hubiera ido antes", cerró.

Puedes revisar el enojo de Sergio Vargas a partir del minuto 13:30.