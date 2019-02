Sergio Vargas: 'Lo de la U fue un bodrio y una vergüenza'

Sergio Vargas, un histórico de Universidad de Chile, no se guardó nada tras la eliminación en la Copa Libertadores.

"Esto es un bodrio y una vergüenza. Hay un mundo de diferencia entre los equipos y no puedes quedar eliminado con Melgar", dijo el exarquero.

Respecto a Frank Kudelka, "Superman" sentenció que "¿cuál es su filosofía y su idea de juego? En el semestre pasado no se vio y en este inicio tampoco. Le trajeron los jugadores que pidió y no se expresa nada. El mensaje del DT no está llegando".

Además, el otrora seleccionado nacional lanzó una durísima crítica contra la institución. "Esto fue un fracaso en 180 minutos. Pautasso demostró por qué dentro de todo estuvo en el Barcelona y en Argentina, tuvo un manejo excelente", remató.