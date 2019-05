Sergio Vargas: 'Es una lástima despedirse, pero vuelvo a uno de los lugares que más quiero'

Una sentida despedida de los Tenores de ADN tuvo este martes Sergio Bernabé Vargas, más conocido como el tenor Superhéroe, antes de embarcarse en su nuevo desafío como director deportivo de Azul Azul, concesionaria a cargo del club de sus amores, Universidad de Chile.

Al respecto, Vargas tuvo palabras para lo que fue su paso por Radio ADN. "Fueron casi dos años de poder estar, de compartir, de conocer un mundo nuevo para mí, como lo es el de la radio, con buenos compañeros", comenzó diciendo el exgolero.

"Fue una buena pasada. Es una lástima despedirse, pero vuelvo a uno de los lugares que más quiero, como lo es Universidad de Chile", añadió.

En esa línea, Vargas agregó que su paso por la radio "fue un buen momento. En general a mí me ha tocado después de ser jugador de fútbol muchas cosas y facetas. Así que fue muy bueno estar acá. Cuando me llamó Rodrigo (Hernández) me motivé, y la verdad que fue un gran momento, un gran aprendizaje. Los futbolistas nos relacionamos de otra manera y acá se hizo todo mucho más simple".

¿Era difícil decirle que no a Azul Azul? "Mucho no lo tuve que pensar. Si bien está complicada la situación por la posición del equipo en la tabla, no es un escenario que a mí me complique. He vivido situaciones adversas desde que me fui de mi casa a los 13 años, pero siempre he logrado salir adelante, luchar y peliar con lo que se viniera a futuro", sostuvo.

Sobre lo anterior, Vargas se explayó: "Me motiva enfrentar adversidades y dificultades. He tenido vivencias y experiencias que te van haciendo madurar, te van haciendo crecer y después están los años, que te sirven para analizar, ver lo que puede ser lo mejor posible y tomar desafíos importantes, como el que tomé en esta oportunidad".

Finalmente, Luka Tudor le mandó un mensaje al tenor Superhéroe en su despedida: "Lo voy a extrañar, porque eran buenas las disputas que teníamos día a día. Ahora tendrán que ser con Guarello o con Arcos", lanzó.