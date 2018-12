Sergio Vargas desmintió haber presentado un proyecto para estar en la U

En Azul Azul, tras confirmar a Sabino Aguad como nuevo gerente deportivo, siguen analizando la opción de que Harold Mayne Nicholls asuma la vicepresidencia.

De acuerdo al Diario El Mercurio, Sergio Vargas también presentó un proyecto para sumarse a la directiva de Universidad de Chile.

Sin embargo, "Superman" salió este sábado a desmentir la información, señalando que "no he presentado nada ni tampoco me he reunido con gente de Azul Azul. No sé cuál es el fin de la publicación".

Hace unos meses, tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos, el exarquero estuvo entre las opciones para asumir como entrenador.