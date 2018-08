Desde Polonia, Sergio Bernabé Vargas analizó el Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

"No se hicieron cambios ofensivos cuando la U perdía" declaró el "Tenor Superhéroe", quien aseguró que "no se modificó la estructura" ni "se arriesgó nada por ir a buscar el empate".

Además, indicó que "pareció que el objetivo era perder por poco y de acuerdo a las decisiones que se tomaron no queda duda de eso", aseveró la histórica figura azul,

"Es muy triste esa situación", confesó además.

