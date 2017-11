Sergio Santos y el gran momento de Audax: "Nuestra intención era salir del descenso"

Sergio Santos atraviesa un gran presente en Audax Italiano. El brasileño de 23 años se dio un festín en la última fecha ante la defensa de la U anotando un gol y provocando la expulsión de Christian Vilches y Gonzalo Jara.



El delantero itálico conversó con Los Tenores y aseguró que el objetivo del grupo fue cambiando a medida que avanzó el campeonato: "Nunca habíamos esperado llegar a este momento, nuestra intención era salir del descenso. Tuvimos ese logro y ahora podemos estar mirando para arriba y peleando el campeonato".



Al ser consultado por una posible nacionalización, el brasileño señaló: "No sería tan mal. La posibilidad que me dieron fue en Chile. Sería grato si se da la posibilidad".



Por último, no descartó emigrar en el futuro, pero dijo sentirse plenamente enfocado en el cuadro audino y en la pelea por el torneo de Transición. "Paso a paso. Hago lo que tengo que hacer en Audax, hay que ganar los dos partidos que vienen y ver lo que resulta; una Libertadores, Sudamericana o quizás el campeonato", concluyó.