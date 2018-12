Sergio Santos tiene nuevo club

Sergio Santos continuará su carrera en Norteamérica. El ex delantero de Audax Italiano llegó a un acuerdo con el Philadelphia Union, equipo de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

A través de la cuenta de Twitter oficial del club estadounidense, fue informada la contratación del brasileño, quién anotó 9 goles en el último campeonato, con la camiseta itálica.

El club de la MLS pagó 500 mil dólares por el pase del jugador, quién se fue de la escuadra de La Florida criticando a la dirigencia encabezada por Lorenzo Antillo.

IT’S OFFICIAL 🚨🚨Striker Sergio Santos will be reppin' the Union badge in 2019. Welcome to Philly, Sergio!



