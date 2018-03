Sergio Romero destacó el rendimiento de Orión en su paso por la selección argentina

La titularidad de Sergio Romero en el arco de la selección argentina volvió a ponerse en duda tras la gran actuación de Willy Caballero ante Italia.



Pese a no ser muy querido por los hinchas trasandinos, Romero ha respondido con creces por la "Albiceleste" y ha defendido la portería de la selección durante los últimos dos mundiales.



En la previa del duelo ante España, el arquero del Manchester United alabó a los colegas con los que le ha tocado competir durante estos años y destacó al arquero de Colo Colo, Agustín Orión.



"Cuando no me tocó jugar estuvo Mariano (Andújar) y atajó bárbaro también. Agustín (Orión) en la selección local lo hizo muy bien y le valió su lugar para estar. El otro día Willy lo hizo muy bien", dijo el meta en una entrevista con Olé.



Romero es puesto fijo en la nómina para el Mundial de Rusia junto a Nahuel Guzmán (Tigres). La única duda de Jorge Sampaoli pasa por si completar la lista de arqueros con Willy Caballero o Agustín Marchesín, aunque el meta del Chelsea corre con ventajas luego de su excelente debut.