Sergio Ramos quiere irse a China y Florentino Pérez exige un pago por su pase

Se acabó la paz merengue. La confrontación del futbolista Sergio Ramos y el directivo Florentino Pérez llegó hasta los medios de comunicación españoles, luego de que el defensor de Real Madrid Club de Fútbol dejara ver que desea irse.

El zaguero de 33 años no soporta al presidente y se filtró que el capitán del Bernabéu aseguró que "me cansé, estoy harto". Por esa razón llegó a solicitar su salida hacia el fútbol chino, dejando atrás su contrato por 24 millones de euros anuales.

El dirigente se refirió al tema en el programa El Transistor y recalcó que "me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar transferencia. Yo le dije que esto no podía ser (...) sería un precedente peligroso".