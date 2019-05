Sergio Ramos quedó al descubierto en el Real Madrid con llamativa contradicción

Sergio Ramos quedó al descubierto durante una conferencia que efectuó en el estadio Santiago Bernabeú este jueves, después de contradecirse sobre si había decidido dejar el Real Madrid para emigrar a China.

Según indicó Marca, el defensor primero negó la oferta del país asiático. "No, para nada, está claro que la oferta está encima de la mesa, yo no soy una persona que miente. Por lo tanto es una propuesta que tú haces firme cuando ves que una de esas dos patas te falla. Si mi afición aquí no me quiere, yo me lo hubiese planteado, pero no es el caso. Yo creo que he sido fiel al madridismo, a este escudo, a esta camiseta, me siento querido, y bueno, como te he dicho, la relación no estaba como yo creo que debe de estar y lo hemos solucionado, pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí".

Sin embargo, sólo unos minutos después se contradijo, sosteniendo que efectivamente se había planteado la posibilidad de emigrar a china.

"Ha sido uno de los errores, siempre hemos tenido una relación muy buena, pero con algunos altibajos. Echo de menos esa relación, por las dos partes, no sólo por parte del presi, sino también por la mía. Siempre hemos tenido problemas y prácticamente hablábamos casi todos los días y echo de menos eso. Por lo tanto,cuando te falta algo así uno se plantea cosas, como la que me ha llegado, la posibilidad de ir a China, pero de la posibilidad o la oferta que tenga a la decisión de irse o querer irse hay un mundo. Se ha magnificado todo y a mí no me hubiera gustado que hubiese salido, pero ha salido, por lo menos dar explicaciones para que todo el mundo se quede tranquilo y que el tema Ramos se entierre toda la temporada, demasiado me rajáis alguno ya como para tener todo el veranito para decir libremente lo que tenéis", sostuvo Ramos.

De esta forma, aún no hay claridad sobre lo que sucederá con el futuro del futbolista, pero lo que si está claro, es que su mente no está del todo en el cuadro español.