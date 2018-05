Sergio Ramos le dedicó sentido mensaje a Mohamed Salah

Por medio de Twitter, el defensa de Real Madrid, Sergio Ramos, dedicó un emotivo mensaje hacia el delantero de Liverpool, Mohamed Salah, a raíz de la jugada en la que el egipcio terminó lesionado y marcó el desarrollo de la final de la Champions League.



El capitán de los merengues le deseó lo mejor al ariete en cuanto a la dolencia, lo que ha generado una serie de repercusiones.



"El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera", afirmó.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah