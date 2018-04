Sergio "Pirincho" Cárcamo: "Soy colocolino hace más de 60 años y nunca había sentido vergüenza"

Sergio "Pirincho" Cárcamo, reconocido hincha de Colo Colo, conversó con ADN Deportes y analizó el mal momento del equipo de Pablo Guede.



El locutor de radio Futuro se mostró molesto por el presente albo y manifestó que en sus más de 60 años como hincha nunca había sentido vergüenza como ahora.



"Colo Colo a veces ha perdido por goleada con la U, la Católica o en partidos internacionales. Pero nunca había visto una cosa tan vergonzosa como el partido con Delfín y tan rasca como el partido ante San Luis", indicó.



Además, criticó la labor de los refuerzos: "Hay una actitud de los jugadores que no son como de Colo Colo. Los refuerzos cero aporte".



"Carmona cero aporte. (Agustín) Orión no es un mal arquero, pero no está a la altura de Justo Villar. (César) Pinares no sé para qué lo trajeron en ese puesto e (Juan Manuel) Insaurralde no está a la altura a lo que ha sido (Julio) Barroso", agregó.