Sergio Jadue se niega a pagar pensión alimenticia a su exesposa

Sergio Jadue nuevamente volvió a estar metido en un escándalo tras negarse a pagarle la pensión a su exesposa María Inés Facuse en Estados Unidos.

En una investigación de Reportajes 24 Horas, el abogado de la exparejadel calerano confiesa la complicada situación que atraviesa el exdirigente del fútbol, en el cual se ha enfrentado en reiteradas discusiones con Facuse por cobros de pensión que a su juicio, no puede pagar.

Juan Pablo Sánchez, abogado de la demandante, asegura que Jadue alega no poder costear la pensión alimenticia conyugal que reclama su antigua pareja, pues el dinero (U$ 2500) que recibe por parte de los norteamericanos no alcanzan para pagar sus gastos del día a día. "El señor Jadue fue condenado a pagar una cifra de 1.500 dólares mensuales a mi clienta, la señora María Inés Facuse, con todas las consecuencias que eso trae. Recordemos que él no tiene trabajo allá, y su reacción fue bastante exagerada".

Jadue apeló a la demanda y exigió que fuese su exesposa la que le pagara la pensión debido a que ella se encuentra trabajando, mientras que por orden del FBI, él no puede ejercer ninguna labor.

Otras de las polémicas que vinculan al expresidente de la ANFP, es que sus familiares cercanos y amigos le están haciendo llegar dinero de manera ilegal, a través de visitas para costear la lujosa vida que atraviesa en Miami.

Con ese dinero, incluso pudo abordar la compra de un yate, pero al no poder tener ningún objeto a su nombre, se lo dejó a María Inés Facuse. De igual forma, el yate tuvo que ser vendido para costear a los abogados del juicio.

De momento, el juicio donde Jadue se encuentra acusado de soborno fue nuevamente suspendido y reprogramado para el 18 de noviembre.