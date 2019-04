Sergio Jadue denunció a su ex esposa por abuso en contra de su hija menor

En los últimos meses se ha dado a conocer una fuerte disputa entre el ex presidente de la ANFP Sergio Jadue y su ex esposa María Inés Facuse. Ahora el ex dirigente chileno denunció a Facuse por abuso en contra de la hija menor de ambos, de 8 años.

Según información entregada por Las Últimas Noticias, la acusación fue ingresada por Jadue en la Corte de Familia de Miami bajo el rótulo de "Violencia doméstica" que determinó una orden provisoria que establece que la madre no se puede acercar a la menor, todo esto mientras se realiza la investigación.

Ivanna Barrera, periodista que ha seguido el caso en Estados Unidos, manifestó que "el tema de la custodia no se la han quitado a nadie, es sólo una orden de alejamiento mientras se realiza la investigación".

Cabe recordar que Sergio Jadue se mantiene en Miami en calidad de testigo protegido por el caso de corrupción de la FIFA y Conmebol.