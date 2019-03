Sergio Jadue deberá enfrentar audiencia por pensión de alimentos

Una audiencia distinta a la del caso del FIFA Gate enfrentará Sergio Jadue este viernes en Miami. Ahora lo hará por un asunto familiar.

Según constanta LUN, el ex presidente de la ANFP deberá enfrentar una causa por pensión de alimentos a sus hijos, mientras se encuentra tramitando su divorcio con María Inés Facuse.

"A mí ya no me interesa que me dé un peso. Yo mañana (viernes) en la corte de familia voy con mi abogado, hoy estoy preparando la audiencia", sostuvo Facuse al programa "Contigo en la mañana" de Chilevisión.

En esa línea, la mujer agregó que "No me interesa que se quede con todo lo que tiene, que se quede con todas las cosas mías que se quedó, yo no le quiero ver nunca más la cara a este señor".

Por otra parte, el juicio contra Jadue por el caso del FIFA Gate está pactado para el 21 de mayo en Estados Unidos.