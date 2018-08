Sergio Agüero reveló que su mejor amigo juega en Manchester United

El delantero del Manchester City, Sergio Agüero, confesó que su mejor amigo en Inglaterra es el español David de Gea, portero del Manchester United.

Las declaraciones del Kun las consignaron medios ingleses a partir del documental "All or Nothing" de Amazon Prime, donde reconoció que "casi todo el tiempo estoy solo. Pero cuando no lo estoy, paso tiempo con Nico Otamendi o David de Gea".





"Paso mucho tiempo con De Gea porque jugamos juntos en el Atlético de Madrid. Tenemos una gran amistad. Aunque él juega en el United y yo en el City", añadió.

Las declaraciones del delantero no han caído bien entre los hinchas de ambos equipos, que protagonizan una de las rivalidades más chispeantes de la Premier League.

David de Gea fue elegido el mejor jugador del United por cuarta vez en cinco años