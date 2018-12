Sergi Santos se quiere ir a la MLS

Audax Italiano perdería a una de sus piezas claves para la próxima temporada. Sergi Santos partiría al Philadelphia Union de la MLS, lo que no tiene muy satisfecho a la dirigencia audina.

La molestia radica en que el club había llegado a un acuerdo para partir al Necaxa y así el delantero continuase su carrera en el fútbol mexicano. Por esta razón, no estuvo presente en el duelo ante O’Higgins por la última fecha del torneo.

A pesar de eso, el jugador optó por una oferta que le acercaron sus representantes desde Estados Unidos. Esto generó la molestia por parte de los directivos itálicos quienes acusaron directamente a Fernando Felicevich por descartar la oferta original.

En dialogo junto a ADN, el jugador aseguró que no se sintió valorado desde el cuadro itálico. "Me vienen a valorar después de cuatro años. Tuve que dar la vuelta por arriba, demostrar lo que tenía y ellos no lo quisieron ver. No depositaron su confianza en mí".

Además, aseguró que los dirigentes de Philadelphia se mostraron mucho más interesados que los mexicanos. "Me vinieron a ver. Se sentó a hablar conmigo. El de Necaxa solo me habló por teléfono. Noté que fue más personal lo de Estados Unidos, que es una posibilidad linda para mi familia".

Lorenzo Antillo, directivo del Audax Italiano aseguró que al empresario no le importó nada la negociación que realizó el club y solo se preocupó por sus intereses personales. "Estamos tratando que actúa de muy mala manera, que perjudica el patrimonio de los clubes. No trabaja con los clubes, trabaja contra los clubes".

En los próximos días se definirá el futuro del delantero, mientras que el elenco itálico esta muy cerca de abrochar la llegada de Rodrigo Holgado, máximo goleador de la Primera B el torneo recién pasado.