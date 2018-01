Serena Williams no podrá defender su título en el Abierto de Australia

La tenista estadounidense Serena Williams no podrá defender su título obtenido en la versión 2017 del Abierto de Australia.

En sus redes sociales, la actual número 22 del mundo confesó que "no estoy en la mejor forma que me gustaría estar. Sé que estoy cerca, pero no lo suficiente".

"Mi entrenador y mi equipo suelen decirme: 'Juega los torneos en las que estas preparada para ganar'. Por eso he decidido no participar en Australia", confirmó.





Recordemos que Williams disputó el certamen mientras estaba embarazada de dos meses -sin saberlo aún- y derrotó en la final a su hermana Venus.

Al respecto, señaló que "los recuerdos de la última victoria siempre estarán conmigo y Olympia (su hija). Confío volver a jugar allí".





La estadounidense aspira este 2018 a sumar su vigésimo cuarto título en un torneo calificado como "Major", e igualar así la marca histórica de Margaret Court.

La ex número uno del mundo se perdió buena parte de la pasada temporada producto de su maternidad, pero se espera que reaparezca en Doha, Qatar, durante el mes de febrero.

La tenista de 36 años se suma así a las bajas de Andy Murray y Kei Nishikori. Por otro lado, en Australia esperan la evolución de las lesiones de rodilla en el caso de Stan Wawrinka y el codo de Novak Djokovic.