Semenya recurrirá al TAS por nueva regla de la Asociación Internacional de Atletismo

La atleta sudafricana, Caster Semenya, anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje (TAS) contra los cambios introducidos por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) que establece un nuevo límite de los niveles de testosterona en mujeres.

A través de un comunicado, la campeona olímpica de 800 metros acusó que está siendo obligada a medicarse o derechamente a competir con hombres.

"Solo quiero correr de forma natural, de la forma en la que nací. No es justo que se me diga que debo cambiar. No es justo que la gente cuestione quién soy. Soy Mokgadi Caster Semenya, soy una mujer y soy rápida", subrayó.





La atleta acusa que la nueva regulación es "discriminatoria, irracional e injustificable" y argumenta que viola las propias leyes de la IAAF, la Carta Olímpica y los Derechos Humanos.

La normativa entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, afectará únicamente a las velocistas de media distancia, entre los 800 y los 1.500 metros y obligará a las deportistas con hiperandrogenismo a tomar medicación.

A la fecha, el umbral de tolerancia de los niveles de testosterona estaba en los 10 nanomoles por litro de sangre, pero ahora se reducirá a la mitad por una mayor proporción "aumenta 4,4% la masa muscular, entre 12-26% la fuerza, y 7,8% la hemoglobina".