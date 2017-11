Selección de ciclismo decidió bajarse de una nueva fecha de la Copa del Mundo que será en Chile

Nuevas diferencias entre deportistas y federación provocan otro escándalo en el Ciclismo nacional. La Selección Chilena decidió bajarse de una nueva fecha de la Copa del Mundo que se realizará por primera vez en nuestro país entre el 9 y 10 de diciembre.

Una serie de irregularidades son las que acusa el equipo comandado por Elías Tello, Antonio Cabrera, Cristian Cornejo, Luis Sepúlveda y Felipe Peñaloza en contra de la FECICHILE.

139 millones de pesos son los que le costará a la Federación organizar la competencia planetaria. Y Según el integrante del conjunto chileno Elías Tello, este torneo no les trae ningún beneficio y sólo ganan los dirigentes.



"Nosotros lo que criticamos es que estos proyectos de esta magnitud no nos traen beneficio y solo hay gente de la federacion que pone a toda su gente a trabajar en eventos grandes, creo que más que todo esto es una pantalla al igual que como fue la Vuelta Chile", dijo.

Este no es el primer escándalo que afecta a los deportistas. En los juegos Bolivarianos recientes de Colombia; el equipo que obtuvo medalla de plata no tenía ropa para competir, incluso las que habían las tenían que parchar para que no fueran multados.

O cómo olvidar el bochorno del equipo cuando se encontraban en el aeropuerto listos para viajar a otra fecha del mundial en Manchester, pero tuvieron que devolverse por la falta de los dineros comprometidos.

Cristian Cornejo es otro integrante del equipo nacional y comenta a Tiempo de Juego las deficiencias de la federación.



"No están las condiciones, no está el material, tuvimops que pedir ropa prestada, todo los accesorios son prestados y nos hicieron tomar estos detalles la decisión", aseveró.



Pero una moneda siempre cuenta con dos caras. Desde la Federación se defienden, según ellos desde que asumieron se ha ordenado algo que estaba un tanto descuidado. El Gerente Técnico Miguel Vidal considera que la decisión de los deportistas es exagerada y no todo es como lo dicen.



"Es compleja la decisión, entiendo que tienen muchas ganas de que varias cosas mejoren, pero creemos que el método no es el correcto. Hemos luchado para tener esta copa y ellos aluden a un montón de aspectos que en el real no son concretos", declaró.



El mismo Miguel Vidal confía en que los deportistas reviertan su decisión por el bien de ellos. Lo cierto es que en diciembre será si o si la cuarta etapa de una nueva fecha en la cita planetaria de ciclismo en el velódromo de Peñalolen.