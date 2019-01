Selección chilena femenina presentó nómina para amistosos de fecha FIFA

La selección chilena femenina se prepara pensando en su participación en el Mundial de Francia. Para dicha competencia, la "Roja" enfrentará dos duelos amistosos ante Italia y Catalunya durante la fecha FIFA de enero, y ya presentó la nómina de convocadas para dichos amistosos.

Para estos duelos, José Letelier no podrá contar con piezas claves de su defensa titular, pues por lesión Carla Guerrero y Rocío Soto no fueron citadas. Mientras que Geraldine Leyton no será parte de la gira.

En tanto, aparecen sorpresas dentro de la nómina, como por ejemplo Javiera Toro, perteneciente a Palestino, equipo subcampeón de la categoría. Además del retorno de Fernanda Pinilla y de Daniel Pardo tras casi un año desde su lesión.

Los duelos de las chilenas serán ante Italia en Empoli el 18 de enero a las 14:00 horas, mientras que frente a Cataluyna jugarán el día 21 de enero a las 15:00 horas.

Revisa la nómina que presenta la selección chilena femenina a continuación:

Arqueras

Christiane Endler – PSG Féminines (Francia)

Natalia Campos – Universidad Católica

Defensas

Su Helen Galaz – Zaragoza CFF (España)

Camila Sáez – Rayo Vallecano (España)

Ámbar Soruco – EDF Logroño Femenino (España)

Fernanda Pinilla – Córdoba CF (España)

Javiera Toro – Palestino

Volantes

Yessenia López – Sporting Huelva (España)

Karen Araya – Sevilla FC (España)

Claudia Soto – FFCh

Ana Gutiérrez – CFF Cáceres (España)

Gisela Pino – Colo Colo

María Cristina Julio – Deportes La Serena

Daniela Pardo – Santiago Morning

Delanteras

María José Rojas – Canberra United (Australia)

Bárbara Santibáñez – Zaragoza CFF (España)

Yanara Aedo – Valencia CF Femenino (España)

Yessenia Huenteo – Colo Colo

Daniela Zamora – Universidad de Chile

Javiera Grez – Curicó Unido