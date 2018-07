Secretario de la AFA revela detalles del quiebre entre Sampaoli y Beccacece

La salida de Jorge Sampaoli de la selección argentina sigue siendo tema en el país trasandino, y este martes habló el secretario de selecciones nacionales de AFA, Jorge Miadosqui, comentando detalles del quiebre entre el DT y Sebastián Beccacece.



"Hubo una situación particular con el hecho de que se llegó a la Argentina y el cuerpo técnico se partió. Estuvimos viviendo una situación muy particular durante un tiempo, es como que existía un matrimonio donde las dos personas no se hablaban", dijo en conversación con TNT Sports.



"Hay situaciones particulares que se han vivido, donde nosotros como dirigentes no supimos resolver y pasó", agregó.

#TNTSports | Jorge Miadosqui, en #HalconesyPalomas: "Muchas veces los resultados son los que mandan y el fusible tiene que ser el técnico. Pero acá hay que tener en cuenta que llegamos a Argentina y el cuerpo técnico se partió. Era como un matrimonio en el que no se hablaban" pic.twitter.com/GKjjXMCxHx — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 17, 2018