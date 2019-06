Sebastian Vettel sorprendió al quedarse con la pole position del Gran Premio de Canadá

Luego de una accidentada qualy, el alemán Sebastian Vettel de Ferrari se quedó con la pole position del Gran Premio de Canadá, séptima prueba del mundial de Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo en el orbe.

Tras ser uno de los más rápidos en los entrenamientos libres previos, el alemán sorprendió totalmente a Lewis Hamilton, que venía de quedarse con la primera posición del Gran Premio de Mónaco y también con la carrera. Vettel consiguió su primera pole position de la temporada.

Vettel marcó un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y 240 milésimas, dejando al campeón del mundo en el segundo puesto con un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y 446 milésimas. El monegasco Charles Leclerc será tercero

La sorpresa de la jornada la marcó el holandés Max Verstapeen de Red Bull, quien no consiguió clasificar a la qualy tres, y saldrá en una secundaria posición 1, lejos de los puestos de avanzada y en especial del 5° lugar en que saldrá su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Por otra parte, el momento tenso de la jornada lo marcó el danés Kevin Magnussen a bordo de su Haas, cuando cerraba la última vuelta de la qualy dos. El europeo tocó la rueda trasera derecha contra el muro, perdiendo el control del monoplaza y destruyéndolo por completo en la parte delantera.

