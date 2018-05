Sebastián Ubilla reniega a Wanderers: "Soy hincha de la U"

Tras fichar por el Al Shabab, de la Premier League de Arabia Saudita, donde anotó tres goles en 478 minutos, Sebastián Ubilla dijo querer cambiar de destino durante la siguiente temporada.

El delantero aseguró que irse de Universidad de Chile no fue la mejor decisión, aunque explicó los motivos que tuvo para emigrar a Asia. "Siempre quise jugar en el extranjero, por una cuestión de conocer otra cultura. Así que cuando se dio, arreglé las maletas y aproveché la oportunidad".

Consultado sobre si es hincha de Wanderers o la "U", fue tajante en su respuesta. "Soy hincha de la U", sostuvo en diálogo con La Cuarta.

¿En qué momento pasó eso? "Cuando jugué en la "U" me empapé de los colores. Me hice hincha por la gente, no es por vender humo, pero es increíble, cantan todo el partido, en ningún otro club de Chile se ve eso.

¿Te gustaría volver al CDA? "Me encantaría. Estando en Arabia me decía por qué estoy acá, pero son cosas familiares y me gustaría volver al club pronto", cerró.