Sebastián Ubilla lidera la lista de "cortados" en la U

Sebastián Ubilla no ha tenido el regreso soñado que esperaba en Universidad de Chile. El delantero suma pocos minutos y nuevamente se quedó fuera de la citación previo al duelo frente a O'Higgins.

El delantero volvió a Chile en busca de retomar nivel, pero no ha podido convencer a Frank Darío Kudelka para sumar minutos y ser protagonista en los azules. El partido pasado frente a Unión Española no fue citado, para esta fecha volvió a pasar lo mismo y no estará frente al Capo de Provincia. El ex Santiago Wanderers solo ha jugado 68 minutos desde que volvió de Arabia Saudita.

Además de Ubilla, son tres jugadores más que pasan por momentos malos en la U. A la lista de no citados se suman: Alejandro Contreras, Armando Cooper y Felipe Saavedra, quienes tampoco han sido tomando en cuenta por el técnico argentino.

Cabe destacar que Universidad de Chile podría repetir formación por primera vez luego de cinco años.