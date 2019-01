Sebastián Toro se encuentra viviendo un verdadero drama en Albania

Muy mal la está pasando Sebastián Toro en Albania, tras fichar por Laçi -equipo de la primera división de aquel país- con el fin de poder "jugar la Europa League".

Actualmente la situación del club tiene muy aproblemado al ex Colo Colo. "El equipo no tiene buena situación financiera, así que decidimos terminar el contrato. Me adeudan más tres meses de sueldo. El club y sus dirigentes se portaron muy bien conmigo, pero no tienen cómo pagarme", lanzó.

El defensa chileno había sido titular en 13 de los 16 partidos del semestre, pero tras el cierre de pases en Europa, se quedó sin poder fichar por otro club y no sabe qué hará con su futuro.

"Ahora todo es muy complicado. No tenía presupuestado volverme en estas circunstancias, pero lamentablemente así se dieron las cosas. Acá estaba bien, la ciudad era muy tranquila y la gente muy amable, pero la otra semana tendremos que regresar y ahí no sé qué pasará con mi futuro", confesó.